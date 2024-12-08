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Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, но его убедил Макрон

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не хотел проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но его убедил сделать это президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить Трампа… провести совместную встречу с Зеленским… Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем источники Axios также сообщили, что встреча Макрона, Трампа и Зеленского длилась 45 минут и была «хорошей и плодотворной».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Макрон на встрече с Трампом и Зеленским пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее основатель Pink Floyd призвал Зеленского к отставке.

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