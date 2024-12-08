Стало известно об обысках у арестованного экс-министра обороны Южной Кореи

Полиция провела обыски у арестованного бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

По данным журналистов, полиция конфисковала мобильный телефон и ноутбук бывшего министра, а также еще 15 цифровых устройств. Также она проверит, использовался ли телефон бывшего министра во время военного положения. Полицейские потребовали выписку его звонков у оператора.

Сообщается, что обыски Были проведены в квартире чиновника в Сеуле, в его офисе и официальной резиденции. В полицейском ордере указано, что Ким Ён Хён обвиняется в мятеже и государственной измене.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

8 декабря стало известно об аресте экс-министра обороны Ким Ён Хёна. газета «Хангёре» писала, что именно министр обороны предложил президенту ввести военное положение.

Ранее прокуратура присвоила президенту Южной Кореи статус подозреваемого по делу о мятеже.