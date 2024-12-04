В Южной Корее призвали отправить министра обороны в отставку

Министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна, предложившего ввести военное положение, следует незамедлительно отправить в отставку. Об этом заявил председатель правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун, пишет газета «Хангёре».

«Президент должен лично подробно объяснить эту ужасную ситуацию и немедленно уволить министра национальной обороны, который предложил ввести военное положение», — подчеркнул он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Позже Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Ранее в правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента.