В МИД Турции отрицают контакты с Асадом

Турция не поддерживала контактов с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, пишет ТАСС.

Так он отреагировал на вопрос о том, ответила ли администрация Асада на предложения Турции обсудить ситуацию и были ли контакты в последние дни.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже предлагал сирийским властям при Асаде нормализовать отношения, но ему было отказано. При этом Фидан заявил, что Турция вместе с соседними странами будет работать с новой администрацией в Дамаске, используя все необходимые средства, чтобы восстановить Сирию и «решить ее проблемы».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.