Премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил телеканалу Al-Arabiya, что в истории Сирии начинается новая эпоха.

«В истории Сирии начинается новый этап. Надеемся, что наступает эпоха плюрализма», — сказал аль-Джаляли.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент страны Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. Как пишет агентство, командование армии Сирии объявило, что правление «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть в стране мирным путем.

Ранее премьер Сирии заявил о переговорах с боевиками на фоне падения Дамаска.