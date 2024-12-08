«Россия сделала многое»: в Госдуме высказались о перевороте в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что к государственному перевороту в Сирии привели внутренние проблемы, которые не решались долгое время. Такое заявление он сделал в разговоре с «Газетой.Ru». Депутат подчеркнул, что Россия сделала многое для решения конфликта.

«Очень печально, что все произошло так быстро, что сирийская армия оказалась полностью не готова, власть оказалась слабая. Понимаем, что экономические проблемы, которые на протяжении длительного времени не решались, и внутренние проблемы в армии… Наверное, они были известны. К сожалению, эти проблемы привели к этому. Плюс надо было ожидать, что на фоне побед на Украине будут предприниматься любые усилия, раздуваться любые конфликты, связанные с близостью России. Что происходит, мы видим, поэтому это очень обидно. Очень много Россия сделала для примирения сторон. Центр примирения сторон проделывал очень большую работу, но глобально оказалось, к сожалению, так, как оказалось», — сказал Чепа.

На вопрос о том, сохранит ли Россия военные базы в стране после произошедшего, депутат ответил с сомнением.

«По всей видимости, вряд ли мы их сохраним», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в армии. Его самолет пропал с радаров, что может быть связано с отключением передатчика. Также предполагается, что борт мог быть сбит.

Тем временем повстанцы заняли Дамаск, войдя в город без серьезного сопротивления. За несколько часов до этого был взят город Хомс, последний крупный пункт на пути к столице. Также повстанцы захватили тюрьму «Сейдная» и центральное телевидение, освободив заключенных и заявив об этом в прямом эфире.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.