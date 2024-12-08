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Стала известна реакция Трампа на Зеленского во время встречи во Франции

NYP: Трамп отнесся к Зеленскому безразлично во время встречи во Франции

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к главе Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже. На это обратило внимание издание New York Post.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда (президент Франции Эммануэль) Макрон положил руку на руку украинского лидера», — говорится в публикации.

Авторам статьи показалось, что французский лидер посмотрел на Зеленского успокаивающе.

Журналисты обратили внимание, что Зеленский «чувствовал себя некомфортно» в компании Трампа и Макрона. В материале уточнили, что это стало заметно во время совместной фотосессии политиков.

До этого The New York Times написала, что встреча Зеленского с Трампом в Париже продемонстрировала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.

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