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В Пентагоне призвали Трампа к противостоянию с Россией

Шеф Пентагона Остин призвал Трампа противостоять России

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Администрация избранного президента США Дональда Трампа должна противостоять России. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

«Мы можем продолжать противостоять Кремлю <…> Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», — подчеркнул он.

В противном случае в мире ожидаются «хаос и конфликты», отметил Остин.

6 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты Америки всегда стремились создавать проблемы в мире, чтобы обратить их в свою пользу. Он обратил внимание Карлсона на ливийскую «авантюру», «бегство из Афганистана», а также на иракскую «агрессию».

8 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, отметил Миллер.

Ранее журналист рассказал о планах США разжечь масштабную войну.

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