В США раскрыли детали встречи Макрона, Трампа и Зеленского

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Макрон пытался организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец войне на Украине, сказал чиновник в его офисе», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечается в материале, чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной». Официальные лица не стали раскрывать детали встречи.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на западного чиновника писала, что в западных странах полагают, что встреча в Елисейском дворце Трампа с Зеленским при участии Макрона позволила определить дальнейшие действия по украинскому вопросу после вступления Трампа в должность.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее стала известна реакция Трампа на Зеленского во время встречи во Франции.