Члены правительства Сирии вернутся к работе в течение двух дней

Члены кабмина Сирии вернутся на свои рабочие места в течение двух дней. С таким заявлением выступил министр связи Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали в эфире телеканала Al Arabiya, передает ТАСС.

Также аль-Джалали сообщил, что захватившие Дамаск вооруженные группировки оппозиции гарантировали безопасность членам правительства, оставшимся в столице.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем. При этом где находятся министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, министр обороны Али Махмуд Аббас и президент Сирии Башар Асад, не сообщается. Однако армия Сирии на фоне падения Дамаска заявила о продолжении борьбы с террористами.

Ранее курды в Сирии призвали к максимальной боеготовности.