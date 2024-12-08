Курды в Сирии решили довести свои силы до максимальной боеготовности

Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии призвала свои силы повысить уровень боеготовности до максимального уровня на фоне продвижения боевиков в стране. Об этом говорится в заявлении администрации, передает РИА Новости.

«Мы в демократической автономной администрации призываем своих сыновей, дочерей, силы внутренней безопасности, силы народной самообороны и все наши институты, партии и организации к повышению уровня боеготовности до максимального», — отмечается в сообщении.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, которая контролирует территории к востоку от реки Евфрат, а также их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с администрацией.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент страны Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. Как пишет агентство, командование армии Сирии объявило, что правление «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть в стране мирным путем.

Ранее оппозиция в Сирии заявила, что хочет определить будущее страны вместе с Западом