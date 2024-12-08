Армия Сирии после падения Дамаска заявила, что продолжает борьбу с террористами

Армия Сирии на фоне падения Дамаска продолжает осуществлять военные операции против террористов в районах городов Хама, Хомс и Дераа. Об этом говорится в заявлении командования сирийской армии, передает Reuters.

До этого российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что город Дамаск в Сирии пал без сопротивления. Котенок подтвердил информацию, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее лидер сирийских повстанцев запретил приближаться к госучреждениям.