Сирийский правительственный самолет вылетел из Дамаска

Самолет, принадлежащий правительству Сирии, вылетел из аэропорта Дамаска. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar 24.

В настоящее время авиалайнер находится в воздушном пространстве Ирака.

7 декабря канцелярия президента Сирии Башара Асада заявила, что глава государства работает в Дамаске и не покидал страну. По ее данным, некоторые зарубежные СМИ пишут о том, что сирийский лидер покинул столицу и совершает тайные визиты в другие страны. Асад опровергает эти утверждения и видит в них попытку ввести в заблуждение народ Сирии, отметили в канцелярии.

В субботу газета The Wall Street Journal писала, что должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

По данным издания, Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятным скорым падением правительства Сирии и возможной дестабилизацией в регионе. Источники газеты рассказали, что Асад обратился за поддержкой к Турции, Египту, ОАЭ, Иордании и Ираку, но получил отказ.

До этого член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад и его семья сбежали из Дамаска.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.