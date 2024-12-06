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Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну

Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну коммерческими рейсами

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Mahmoud Hassano/Reuters

Посольство России в Сирии призвало россиян покинуть республику коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением обстановки. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты», — сказано в заявлении.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Телеканал CNN сообщал, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

6 декабря сирийское радио Sham FM сообщало, что отряды террористических группировок захватили крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

Ранее FT раскрыла подробности наступления повстанцев в Сирии.

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