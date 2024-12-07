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В парламенте Ирана опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

Член парламентской комиссии Ирана Резазаде: Асад и его семья находятся в Дамаске

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Syrian Presidency/Global Look Press

Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад и его семья сбежали из Дамаска. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.

По словам парламентария, глава САР находится в Дамаске. Накануне сирийский лидер встретился с советником верховного лидера Ирана Али Лариджани, заявил Резазаде.

6 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что должностные лица Египта и Иордании предложили Асаду покинуть Сирию и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября. 6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося авиаудары по их позициям и линиям снабжения.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.

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