WSJ узнала о предложении Асаду покинуть Сирию

Должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту Башару Асаду покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, накануне Асад по-прежнему оставался в Сирии. Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятным скорым падением правительства Сирии и возможной дестабилизацией в регионе. Источники газеты рассказали, что сирийский президент обратился за поддержкой к Турции, Египту, ОАЭ, Иордании и Ираку, но получил отказ.

Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, находящимся на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Потеря Хомса лишит правительство доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство, отмечает WSJ.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября. 6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося удары по их позициям и линиям снабжения.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.