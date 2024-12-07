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Канцелярия Асада отреагировала на данные о его тайных визитах в другие страны

Канцелярия президента Сирии опровергла тайные визиты Асада в другие страны

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Syrian Presidency/Global Look Press

Сирийский президент Башар Асад работает в Дамаске и не покидал страну. Об этом сообщила в Telegram-канале канцелярия главы государства.

Согласно ее заявлению, некоторые зарубежные СМИ пишут о том, что президент Сирии покинул Дамаск и совершает тайные визиты в другие страны. Асад опровергает эти утверждения и видит в них попытку ввести в заблуждение народ Сирии.

«Президент продолжает свою работу и выполнение своих национальных и конституционных обязанностей из столицы Дамаска», — подчеркивается в сообщении канцелярии.

7 декабря The Wall Street Journal написала, что должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

По данным издания, Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятным скорым падением правительства Сирии и возможной дестабилизацией в регионе. Источники газеты рассказали, что Асад обратился за поддержкой к Турции, Египту, ОАЭ, Иордании и Ираку, но получил отказ. Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, находящимся на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами.

Ранее минобороны Сирии прокомментировало сообщения о выводе армии из Дамаска.

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