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Хинштейн высказался о возможной смене правительства Курской области

Хинштейн заявил, что не спешит с решениями о смене правительства Курской области

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не намерен спешить с решением о смене правительства региона. Его слова приводит ТАСС.

«Не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я очень внимательно познакомлюсь с каждым из членов правительства, руководителями региона», — рассказал чиновник.

По его словам, он надеется, что его коллеги продемонстрируют на деле свой профессионализм и эффективность.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Хинштейна выбрали главой Курской области как кризисного менеджера.

5 декабря губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября). После отставки Смирнов заверил , что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию». Где он намерен работать, чиновник не уточнил.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область.

Ранее отставку главы Курской области объяснили действиями во время вторжения ВСУ.

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