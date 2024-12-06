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Песков рассказал, зачем Хинштейна выбрали главой Курской области

Песков: Хинштейна выбрали главой Курской области как кризисного менеджера

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывшего главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна выбрали главой Курской области в качестве кризисного менеджера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, обстановка в Курской области сейчас «неординарная, кризисная» и требует «кризисного менеджмента».

«По мнению президента, [новый врио главы региона] Александр Хинштейн — человек, который с этой задачей кризисного менеджмента [справится]», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков выразил убежденность в скором выдворении Вооруженных сил Украины из региона.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября).

Роман Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года по май 2024 года, после чего он занял пост министра транспорта РФ. В ноябре 2024 года он пообещал, что жилищные сертификаты получат все жители Курской области.

Ранее отставку главы Курской области объяснили действиями во время вторжения ВСУ.

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