Отставку главы Курской области объяснили действиями во время вторжения ВСУ

В первые дни вторжения ВСУ в Курскую область экс-глава региона Алексей Смирнов растерялся и не сумел выстроить правильную коммуникацию с гражданами. Он не среагировал оперативно на возникшие вызовы, с чем и связано его назначение на другую должность, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.

«Такое было впечатление в первые дни вторжения на территорию региона, что он как-то потерялся», — считает эксперт.

В качестве примера он привел губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и его «эталонную коммуникацию с избирателями» на фоне атак со стороны Украины. По мнению Минченко, Гладков быстро реагирует на события, проявляет эмпатию, чего не сумел сделать бывший глава Курской области.

«Я так понимаю, что ему реально очень сильно пытались помочь, его поддерживали, но, видимо, человек не очень готов оказался», — считает политолог.

Назначенного на его пост депутата Госдумы Александра Хинштейна эксперт назвал целеустремленным и очень коммуникативным человеком, но при этом достаточно жестким.

Напомним, предлагая Хинштейну должность врио губернатора Курской области, Путин отметил, что в регионе в настоящее время является востребованным кризисное управление и предстоит многое сделать для восстановления экономики и жилищно-коммунального хозяйства. Он призвал нового главу обратить внимание на необходимость организовать работу по помощи людям. Хинштейн назвал свое назначение врио главы Курской области огромной честью.

Ранее Песков объяснил назначение Хинштейна врио губернатора Курской области.