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Смирнов объяснил свою отставку с поста губернатора Курской области

Смирнов сообщил о переходе на новое место работы с поста главы Курской области

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Телеграм-канал КИМ

Алексей Смирнов, уволившийся с поста губернатора Курской области, переходит на новое место работы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — подчеркнул Смирнов.

Он заверил, что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию». Кроме того, Смирнов поблагодарил правительство региона за совместную работу и добавил, что Курская область и ее жители «всегда будут в его сердце».

Накануне сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут пройти осенью 2025 года.

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