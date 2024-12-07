Правящая партия Южной Кореи решила бойкотировать голосование по импичменту президента

Большинство депутатов от правящей партии «Гражданская сила» покинули зал пленарных заседаний Национального собрания Республики Корея, скорее всего, в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию телеканала YTN.

Для импичмента необходимо 200 из 300 голосов депутатов. «Гражданская сила» контролирует 108 мест в парламенте.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Между тем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента.

Ранее в Южной Корее отстранили трех командиров армии периода военного положения.