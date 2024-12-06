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В Южной Корее отстранили трех командиров армии периода военного положения

Yonhap: отстранены трое командовавших армией Южной Кореи при военном положении

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Yonhap/Reuters

Троих командующих войсками Южной Кореи временно отстранили от должности из-за участия в блокировке здания парламента при военном положении. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным журналистов, остановлены полномочия начальника Командования обороны столицы генерал-лейтенанта Ли Джин У, руководителя Командования специальных операций армии генерал-лейтенант Квак Чон Гына и командующего контрразведкой генерал-лейтенанта Ё Ин Хёна. Их перевели на службу в другие подразделения.

Помимо этого, военная прокуратура страны запретила выезжать за пределы Южной Кореи 10 офицерам, которые были связаны с введением военного положения на территории государства.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения, которое через шесть часов отменили через голосование в парламенте. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее правящая партия Южной Кореи приняла решение по импичменту президента.

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