В МИД Белоруссии заявили, что с «Орешником» общаться с партнерами будет легче

Белоруссии будет легче вести диалог с партнерами после того, как в республике будет размещен комплекс «Орешник». Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, слова которого передает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря попросил главу российского государства Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики.

Путин, в свою очередь, заявил, что РФ может разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Силуанов заявил о сложностях в интеграции России и Белоруссии.