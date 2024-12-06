Россия разместит «Орешник» в Белоруссии

Российская Федерация может разместить ракетные системы «Орешник» на территории Белоруссии уже во второй половине 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что по мере того, как будет развиваться серийный выпуск новейших ракетных систем, отправка «Орешника» в Белоруссию станет реальной во второй половине следующего года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить систему «Орешник» на территории республики.

Лукашенко заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

При этом глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все слова главы белорусского государства надо воспринимать серьезно

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о возможном пуске ракеты «Орешник» на фоне воздушной тревоги.