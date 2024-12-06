Силуанов заявил о сложностях в интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия продвигаются по пути интеграции в максимально возможные сроки, однако существует множество нюансов, которые усложняют этот процесс. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

«Мы движемся вперед. Конечно, я не могу утверждать, что у нас выдающиеся темпы, но процесс довольно сложен. Это действительно трудно, так как существует много различных вопросов и нюансов, требующих изменений в регулировании. Поэтому мы движемся теми темпами, которые нам удается поддерживать», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что основная задача интеграции заключается в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и получать аналогичные услуги в обеих странах, без каких-либо барьеров.

На встрече в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, согласованы. Он также отметил, что не существует вопросов, вызывающих неудовлетворенность в двусторонних отношениях между Москвой и Минском.

Ранее сообщалось, что Россия разместит «Орешник» в Белоруссии.