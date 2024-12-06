Лукашенко пригласил Путина домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского коллегу Владимира Путина к себе домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По данным журналистов, лидеры двух стран работали во Дворце Независимости ровно три часа.

«Работа продолжается в домашней обстановке», — сказано в сообщении «Пула первого».

6 декабря Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Кроме того, президент России заявил, что РФ может разместить ракетные системы «Орешник» на территории Белоруссии уже во второй половине 2025 года.

По словам Путина, практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, согласованы. Он также отметил, что не существует вопросов, вызывающих неудовлетворенность в двусторонних отношениях между Москвой и Минском.

Ранее Силуанов заявил о сложностях в интеграции России и Белоруссии.