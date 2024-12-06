Путин заявил, что спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы

Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, согласованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Он также отметил, что не существует вопросов, вызывающих неудовлетворенность в двусторонних отношениях между Москвой и Минском.

В ходе двусторонней встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить систему «Орешник» на территории республики. Лукашенко уточнил, что в стране имеются определенные площадки для размещения этого вооружения, при этом подчеркнул, что цели для его использования будут установлены военно-политическим руководством Белоруссии.

Путин, в свою очередь, сказал, что Россия может разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Ранее Путин назвал дату введения тарифов на услуги связи с Белоруссией.