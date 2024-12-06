В МИД Белоруссии заявили о серьезности слов Лукашенко об «Орешнике»

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, комментируя шутку президента страны Александра Лукашенко про готовность разместить в стране ракетную систему «Орешник», заявил, что все слова главы белорусского государства надо воспринимать серьезно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», — сказал министр.

28 ноября Лукашенко в шутку заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности республики предоставить места для размещения системы «Орешник». 6 декабря агентство ТАСС сообщило, что белорусский лидер уже попросил российского коллегу предоставить республике эти системы.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью «Орешника». По его словам, средства противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил применение «Орешника».