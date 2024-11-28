Путин объяснил применение «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия атаковала военные объекты Украины в ответ на продолжающиеся атаки по своей территории. Его слова приводит ТАСС.

«Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — сообщил российский лидер.

Уточняется, что эти атаки заняли два дня.

Также Путин назвал испытания ракеты средней дальности «Орешник» ответом на атаки Вооруженных сил Украины по Курской и Брянской областям России.

Также Путин повторил, свой тезис о том, что ракеты «Орешник» являются не оружием массового поражения, а высокоточным оружием.

28 ноября ВКС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры как минимум в пяти городах Украины.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский после удара «Орешником» попросил у НАТО новую систему ПВО.