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Лукашенко пошутил о готовности разместить «Орешник» в Белоруссии

Лукашенко в шутку заявил Путину о готовности разместить «Орешник» в Белоруссии

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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности республики предоставить места для размещения системы «Орешник». Об этом Лукашенко рассказал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

«Я тут старшему брату пошутил: «Ну, места дислокации готовы. Когда? Подумаем», — рассказал президент Белоруссии.

В ходе саммита ОДКБ Владимир Путин заявил, что РФ начала серийное производство баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил применение «Орешника».

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