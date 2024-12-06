В ВГТРК объяснили скандальную публикацию о Хинштейне

Скандальная публикация о назначенном на пост исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейне возникла из-за взлома аккаунта. Об этом Telegram-каналу Baza сообщил заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов.

Он отметил, что мошенники используют фейки и занимаются взломами аккаунтов повсеместно, добавив, что его аккаунт «вскрывают» каждый день. Также он подтвердил, что появление этой записи является следствием хакерской атаки.

В Telegram-канале ГТРК «Курск» вышла новость о назначении Хинштейна с оскорбительными словами в его адрес. Публикация была быстро удалена, там остались официальные новости о назначении Хинштейна на должность.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября).

Роман Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года по май 2024 года, после чего он занял пост министра транспорта РФ. В ноябре 2024 года он пообещал, что жилищные сертификаты получат все жители Курской области.

Ранее Песков рассказал, зачем Хинштейна выбрали главой Курской области.