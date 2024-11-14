Всем жителям курского приграничья пообещали жилищные сертификаты

Жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области вне зависимости от степени разрушений домов. Об этом ТАСС сообщил глава Минтранса России Роман Старовойт.

«Их получат жители, у кого жилье разрушено частично или полностью. Если человек получает жилищный сертификат и «отоваривает» его на территории региона, то земельный участок остается за владельцем», — пояснил он.

По словам министра, у владельцев участков также будет возможность организовать там огород, поставить летний дом. Старовойт заверил, что министерство будет отстраивать населенные пункты Курской области и благоустраивать их.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

Ранее названа сумма ущерба от атак ВСУ на регионы России.