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Песков объяснил назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

Песков не ответил на вопрос о сроках работы Хинштейна в Курской области

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора Курской области необходимостью кризисного управления в регионе. Его цитирует ТАСС.

«Кандидатура Хинштейна согласовывалась в установленном порядке, с учетом его опыта было принято решение, что он может быть эффективен», — сказал представитель Кремля.

Он назвал Хинштейна энергичным и талантливым человеком.

На вопрос о сроках работы чиновника в Курской области Песков не ответил.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Кроме того, Путин принял отставку Алексея Смирнова, который руководил регионом с мая текущего года.

Александр Хинштейн родился в Москве в 1974 году. В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ, в 2007-м — Московский университет МВД России по специальности «правоведение», в 2013 году прошел программу переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС при президенте РФ. Является депутатом Госдумы на протяжении пяти созывов – с четвертого по восьмой. Состоит в партии «Единая Россия».

Ранее Хинштейн прокомментировал свое назначение.

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