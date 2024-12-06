В Индии интервью Лаврова Карлсону назвали предупреждением США

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону стало пугающим предупреждением США. Об этом пишет The Times of India.

«Министр иностранных дел России Лавров выступил с ужасающей угрозой Соединенным Штатам», — говорится в материале.

Такой угрозой в Индии посчитали заявление главы МИД РФ о готовности Москвы «использовать любые средства, чтобы не позволить» добиться стратегического поражения России, в том числе ракеты средней дальности «Орешник».

До этого политолог Пинчук назвал интервью Лаврова Карлсону элементом переговоров между РФ и США.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, по его словам, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса.

Также Лавров прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами. Он отметил, что такие слова вызывают обеспокоенность и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Лавров поделился мнением о Трампе.