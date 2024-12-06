Лавров назвал условие для мира на Украине

Внеблоковый статус Украины является условием для завершения военного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины <…> Никакого НАТО», — подчеркнул он.

Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса и не должны проводиться учения с участием иностранных войск.

31 августа Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него. По словам Лаврова, Зеленский хотел бы сам «отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы».

Позже спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Североатлантический альянс стал непосредственным участником боевых действий на Украине. Володин добавил, что сейчас именно западные военные принимают решения об ударах по тем или иным городам в РФ. Они же отдают приказы украинским солдатам и согласовывают их действия на поле боя, отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от альтернатив полноправному членству в НАТО.