Политолог назвал интервью Лаврова Карлсону элементом переговоров между РФ и США

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стало элементом переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Эксперт отметил, что публичность является предохранителем от демократов, которые могут обвинить Трампа в излишней кулуарности во взаимоотношениях с Россией.

«Ну и, конечно, важным элементом этой публичной риторики является заявление Лаврова о том, что Россия прилагает усилия для недопущения ядерной войны. Это важный месседж, это фактически переброска мяча Трампу, потому что именно ему придется объяснять формат переговоров», — сказал Пинчук.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, по его словам, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса.

Также Лавров прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами. Он отметил, что такие слова вызывают обеспокоенность и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Лавров поделился мнением о Трампе.