Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал интервью Лаврова Карлсону элементом переговоров между РФ и США

Политолог Пинчук: интервью Лаврова Карлсону является частью диалога РФ и США

close
Телеграм-канал «Мария Захарова»

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стало элементом переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Эксперт отметил, что публичность является предохранителем от демократов, которые могут обвинить Трампа в излишней кулуарности во взаимоотношениях с Россией.

«Ну и, конечно, важным элементом этой публичной риторики является заявление Лаврова о том, что Россия прилагает усилия для недопущения ядерной войны. Это важный месседж, это фактически переброска мяча Трампу, потому что именно ему придется объяснять формат переговоров», — сказал Пинчук.

Беседа Лаврова и Карлсона продлилась 80 минут, интервью было опубликовано в ночь на 6 декабря. В ходе него российский дипломат рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус республики является условием для завершения боевых действий. Кроме того, по его словам, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса.

Также Лавров прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами. Он отметил, что такие слова вызывают обеспокоенность и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Лавров поделился мнением о Трампе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами