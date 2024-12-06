Лавров назвал «приглашением к катастрофе» разговоры об обмене ядерными ударами

Заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет, подчеркнул он. Такие разговоры вызывают обеспокоенность, добавил министр.

4 декабря Такер Карлсон заявил, что мир находится к ядерной войне ближе, чем в эпоху Карибского кризиса 1962 года. По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты находятся в состоянии вооруженного конфликта с Россией.

30 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность того, что США и Россия могут обменяться ядерными ударами, есть. По его словам, «сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины». Дипломат считает, что сегодня ситуация очень острая.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что поставки оружия Украине США и Европой привели к ситуации, которую можно описать как глобальная война. Риск начала ядерной войны — это не шутка, подчеркнул он.

Ранее Путин обновил ядерную доктрину России.