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Лавров поделился мнением о Трампе

Лавров: Трамп весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может казаться дружелюбным, однако далеко не факт, что он настроен действовать в интересах России, отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Думаю, он сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски», — сказал глава российского МИД, напомнив, что при администрации Трампа Штаты ввели множество санкций против РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия остается открытой для контактов с Белым домом.

Интервью руководителя МИД РФ Карлсону вышло в публичный доступ ночью 6 декабря. Беседа длится 80 минут. В ходе интервью Лавров рассказал, в частности, о конфликте на Украине.

Министр подчеркнул, что внеблоковый статус страны является условием для завершения боевых действий. Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса, отметил он.

Ранее Лавров усомнился в адекватности Зеленского.

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