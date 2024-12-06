В Кремле объяснили разные подходы к вопросу безопасности у России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Белоруссия, в отличие от Украины, выступают за равную безопасность для всех. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Украина хочет обеспечить свою безопасность за счет других.

«Есть такое понятие, как неделимость безопасности. Нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны. Вот как раз Киев требует этого», — сказал Песков.

Он отметил, что недружественное окружение России и Белоруссии заставляет их более высокими темпами обсуждать соответствующие вопросы.

5 декабря президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подпишут главы двух стран. Распоряжение также позволяет МИД России в ходе переговоров вносить изменения в проект договора.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что данный договор укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины.

В конце октября министр обороны России Андрей Белоусов сообщил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие.

Ранее РФ и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства.