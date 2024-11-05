РФ и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства

Россия и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в числе прочих документ одобрил Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании.

Резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства» предполагает отмену роуминга внутри Союзного государства.

До этого министры иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков обсудили документ о гарантиях безопасности.

Белорусский министр поблагодарил российскую сторону за понимание «по всем моментам», с которыми они сталкиваются при подготовке базовых документов соглашения о гарантиях безопасности.

Договор о гарантиях безопасности Москва и Минска содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету двух стран, сообщал российский посол Борис Грызлов.

Ранее Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения.