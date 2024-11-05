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РФ и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства

Внутри Союзного государства отменили роуминг

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в числе прочих документ одобрил Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании.

Резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства» предполагает отмену роуминга внутри Союзного государства.

До этого министры иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков обсудили документ о гарантиях безопасности.

Белорусский министр поблагодарил российскую сторону за понимание «по всем моментам», с которыми они сталкиваются при подготовке базовых документов соглашения о гарантиях безопасности.

Договор о гарантиях безопасности Москва и Минска содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету двух стран, сообщал российский посол Борис Грызлов.

Ранее Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения.

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