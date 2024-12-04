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Лукашенко одобрил проект договора между Белоруссией и Россией о гарантиях безопасности

Лукашенко указом одобрил проект договора Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности

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Андрей Александров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора между Белоруссией и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ). Об этом сообщило госагентство БелТА.

Отмечается, что на проведение переговоров по проекту данного документа уполномочено министерство иностранных дел.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины.

В конце октября министр обороны России Андрей Белоусов сообщил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие.

Ранее РФ и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства.

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