РФ и Белоруссия утвердили план военной безопасности Союзного государства

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Это произошло в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран в Минске.

«На сегодняшнем заседании приняты важные решения по дальнейшему совершенствованию военной организации и повышению обороноспособности союза России и Белоруссии», — отметил он.

По словам Белоусова, был утвержден план работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2025-2027 годы.

Также Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие. Глава Минобороны напомнил, что Россия изменила государственную политику в области ядерного сдерживания в ответ на изменение военно-политической ситуации в мире.

Ранее российский дипломат раскрыл детали договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности.