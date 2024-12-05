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Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

Володин заявил, что Хинштейн умеет работать в регионе и решать проблемы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн умеет работать в регионе и решать проблемы населения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

«(Хинштейн. — «Газета.Ru») умеет работать в регионе. <...> Способен решать проблемы, которые волнуют жителей», — отметил он.

Кроме того, Хинштейн слышит людей и защищает их интересы, подчеркнул Володин. Он выразил уверенность, что у Хинштейна на новом посту «все получится».

Володин добавил, что Госдума окажет врио губернатора Курской области необходимую помощь в развитии региона.

Незадолго до этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Кроме того, Путин принял отставку Алексея Смирнова, который руководил регионом с мая текущего года.

Александр Хинштейн родился в Москве в 1974 году. В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ, в 2007-м — Московский университет МВД России по специальности «правоведение», в 2013 году прошел программу переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС при президенте РФ. Является депутатом Госдумы на протяжении пяти созывов – с четвертого по восьмой. Состоит в партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут пройти осенью 2025 года.

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