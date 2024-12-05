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Прокуратура Южной Кореи запретила выезд из страны бывшему министру обороны

В Южной Корее запретили экс-министру обороны Ким Ён Хёну выезжать из страны

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Leah Millis/Reuters

Прокуратура Южной Кореи запретила выезд из страны бывшему министру обороны Ким Ён Хёну по делу о мятеже. Об этом сообщила газета «Рёнхап».

По данным газеты, в подготовке к мятежу экс-министра обвинила группа оппозиционных депутатов на фоне протестов в стране.

Ким Ён Хёна сняли с должности 5 декабря, а тот в свою очередь извинился перед гражданами. Перед этим лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун требовал отставки министра как инициатора ввода военного положения.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Позже оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.

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