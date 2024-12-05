Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял отставку министра обороны Ким Ён Хёна. Об этом пишет «Рёнхап».

Ким Ён Хён извинился перед гражданами и подал заявление об отставке днем 5 декабря на фоне протестов в стране. Перед этим лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун требовал отставки Ким Ён Хёна как инициатора ввода военного положения.

До этого южнокорейский профсоюз объявил о бессрочной забастовке до отставки Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.