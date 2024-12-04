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Кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США

Политолог Сипров: корейский кризис – итог попытки США создать однополярный мир

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Ahn Young-joon/AP

Кризис в Южной Корее и введение военного положения – это следствие попытки США создать однополярную систему мира и смены власти после американских выборов. Силы оппозиции в стране могут действовать по указанию Вашингтона, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров.

«Стоило перейти к транзиту власти в Соединенных Штатах, как мы сразу увидели полосу турбулентности во всем мире. Гегемон отпустил вожжи», — заявил эксперт, добавив, что это говорит о неустойчивости однополярной системы власти.

Сегодня многие государства, по мнению Сипрова, начинают возвращаться в естественное состояние – для Южной Кореи им является диктатура, курируемая США и направленная на сдерживание КНДР. Также Сипров не исключил, что действия корейской оппозиции могли курироваться американскими властями.

Что касается отношений с Россией, то даже если президент Юн Сок Ёль уйдет в отставку, на отношения с Россией это не повлияет, заключил политолог.

Напомним, накануне южнокорейский лидер объявил о введении в республике военного положения, объяснив это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом чуть раньше шесть оппозиционных партий внесли проект об импичменте президента, голосование по которому запланировано на 6-7 декабря.

Ранее президенту Южной Кореи предсказали суд после импичмента.

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