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Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже после введения военного положения

Полиция Южной Кореи заподозрила президента Юн Сок Ёля в мятеже

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Ints Kalnins/Reuters

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

Южнокорейская оппозиция предупреждала, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, а также министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря. Для отстранения главы государства от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.

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