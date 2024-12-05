Главой минобороны Южной Кореи стал посол страны в Саудовской Аравии

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил новым министром обороны Чхве Бен Хека, который ранее занимал пост посла в Саудовской Аравии. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Также Юн принял прошение об отставке министра обороны Ким Ён Хёна.

Накануне Ким Ён Хён подал заявление об уходе с должности и выразил свои извинения гражданам страны за ситуацию с введением режима военного положения.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.