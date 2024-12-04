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Правящая партия Южной Кореи приняла решение по импичменту президента

«Рёнхап»: правящая партия Южной Кореи решила голосовать против импичмента

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The Presidential Office/Reuters

Правящая партия Южной Кореи Гражданская сила приняла решение голосовать против импичмента президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Правящая партия на общем собрании депутатов утвердила партийную линию на то, чтобы голосовать против импичмента президента Юна», — сказано в сообщении агентства.

По данным журналистов, представитель офиса президента Южной Кореи в свою очередь заявил об отсутствии разногласий с премьером и партией.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Тем временем оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Голосование по нему может пройти 6-7 декабря.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.

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